Тюлени могут стать новым символом Петербурга

Акцию организовывают защитники балтийской нерпы.

"Фонд друзей балтийской нерпы" запустил новый проект под названием "Петербургские тюлени". Организаторы хотят сделать животных главным неформальным символом Северной Столицы. Об этом фонд рассказал на своей странице Вконтакте.

Главная задача проекта – сохранить редкую балтийскую нерпу и среду ее обитания.

Мы еще можем гордиться тем, что живем вместе - огромный мегаполис и красивые, умные звери. Тюлени - одна из удивительных особенностей Петербурга. Их присутствие лучше всего подчеркивает морской характер нашего любимого города. Фонд друзей балтийской нерпы

Организаторы рассчитывают, что проект объединит людей разных профессий и поможет сохранить Балтийское и Ладожское озера. Участники планируют изготовливать сувениры с изображением города и тюленей, а также проводить конкурсы агитационных материалов с призывами сохранить нерп и среду их обитания.

Фото: ВКонтакте/sealrescue

Фото: pixabay.com