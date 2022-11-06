Нерпы Петербурга адаптируются к жизни в городской среде

Специалисты сохранили жизни шести ладожских кольчатых нерп и трех балтийских серых тюленей.

В пятницу, 21 июля, "Водоканал" и Фонд друзей Балтийской нерпы подвели итоги сезона реабилитации нерп и тюленей Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Специалисты сохранили жизни шести ладожских кольчатых нерп и трех балтийских серых тюленей. Выпускники отправились в естественную среду обитания.

В организации напомнили, что работа центра не прекращается весь год. В частности, с середины лета стартует пора научно-исследовательской деятельности по сохранению популяции краснокнижных животных.

В 2023 году наблюдалась положительная тенденция: нерпы чаще стали появляться в городе, и многие из них – в хорошем состоянии.

Ранее на Piter.TV: четырех краснокнижных нерп выпустили в Ладогу после реабилитации.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"