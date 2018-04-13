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Татьяну Виноградову назначили новым главврачом Центра СПИД в Петербурге
Сегодня, 13:21
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Татьяну Виноградову назначили новым главврачом Центра СПИД в Петербурге

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В должность врач вступит уже сегодня.

В петербургском "Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" назначили нового главного врача, им стала Татьяна Виноградова. Об этом сообщили в городском комздраве 28 мая.

Согласно приказу комитета, Виноградова вступит в должность уже сегодня. С 2010 года медик работала заместителем главврача по научно-организационной работе и главой отдела профилактики Центра СПИД. Известно, что Виноградова написала более 50 научных учебно-методических работ, в числе которых есть и руководства для врачей.

Ранее стало известно, что в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга произошли кадровые перестановки.

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  / "ВКонтакте"

Теги: главный врач, татьяна виноградова, центр спид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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