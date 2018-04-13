Татьяну Виноградову назначили новым главврачом Центра СПИД в Петербурге

В должность врач вступит уже сегодня.

В петербургском "Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" назначили нового главного врача, им стала Татьяна Виноградова. Об этом сообщили в городском комздраве 28 мая.

Согласно приказу комитета, Виноградова вступит в должность уже сегодня. С 2010 года медик работала заместителем главврача по научно-организационной работе и главой отдела профилактики Центра СПИД. Известно, что Виноградова написала более 50 научных учебно-методических работ, в числе которых есть и руководства для врачей.

Ранее стало известно, что в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга произошли кадровые перестановки.

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"