Дневник Хача смотреть новый выпуск

Сегодня известный блогер Амиран Сардаров выпустит на своем ютуб-канале новый выпуск своего мега-популярного блога "Дневник Хача"

В новом выпуске Амиран со своим близким другом, хип-хоп исполнителем T-Killah приехал в Лас-Вегас, штат Невада. Два друга задались целью встретиться с легендарным боксером Майком Тайсоном и взять у него интервью. В своем инстаграме Амиран пишет:

Майк, показался очень уставшим от жизни человеком. Очень открытым и добрым. Майк-легенда. Кто согласен? Признаюсь, после интервью мне стало грустно, а во время интервью я думал что это сон Амиран Сардаров, блогер

Амиран сильно переживал перед интервью, не мог поверить, что это происходит с ним. Боялся, что может сказать лишнего и получит по голове от боксера. По итогу, интервью блогера с Майком Тайсоном прошло легко и непринужденно. Атмосфера интервью была позитивная, очень много смеялись. Майк примерил шапку-ушанку в качестве положительного отношения в России.

В отличие от Амирана, Саша T-Killah все же получил "хук правой" от известного боксера. Получил по челюсти и судя по всему, остался доволен.

Также, Майк вручил блогерам боксерские перчатки с автографом, которые потом будут разыграны в блоге Дневник Хача.

Видео и фото - https://vk.com/dnevnikxacha