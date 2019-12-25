Амиран Сардаров женился на внучке первого президента Узбекистана

Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под Элвиса Пресли.

Популярный российский блогер Амиран Сардаров женился на Мариам Тилляевой – внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего в 2016 году. Об этом блогер рассказал в своем Instagram.

Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под Элвиса Пресли.

Амиран Сардаров переехал в США в сентябре 2020 года. Буквально через три недели он познакомился с Мариам. Девушка живет в штатах уже около семи лет.

Сардаров прославился в сети благодаря своему YouTube-каналу "Дневник Хача". В 2019 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes.

В конце марта актер Сергей Жигунов женился в третий раз на Виктории Ворожбит.

Фото: Instagram / @amiran495; Instagram / @mashatilly