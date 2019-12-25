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Амиран Сардаров женился на внучке первого президента Узбекистана
Сегодня, 10:21
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nastya960

Амиран Сардаров женился на внучке первого президента Узбекистана

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Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под Элвиса Пресли.

Популярный российский блогер Амиран Сардаров женился на Мариам Тилляевой – внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего в 2016 году. Об этом блогер рассказал в своем Instagram.

Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под Элвиса Пресли.

Амиран Сардаров переехал в США в сентябре 2020 года. Буквально через три недели он познакомился с Мариам. Девушка живет в штатах уже около семи лет.

Сардаров прославился в сети благодаря своему YouTube-каналу "Дневник Хача". В 2019 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes.

В конце марта актер Сергей Жигунов женился в третий раз на Виктории Ворожбит.

Фото: Instagram / @amiran495;  Instagram / @mashatilly

 

Теги: амиран сардаров, дневник хача, свадьба
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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