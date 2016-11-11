T-Killah нелестно отозвался про Юрия Дудя

Недавно в Санкт-Петербурге прошел большой сольный концерт известного рэп-исполнителя T-KILLAH.

30 сентября прошел первый сольный концерт T-killah в Санкт-Петербурге. Стены концертного зала «Аврора» в прямом смысле ходили ходуном. PiterTV удалось попасть за кулисы и взять интервью у известного рэп-исполнителя. Конечно же, поинтересовались его отношением к известному интервьюеру Юрию Дудь, который ранее негативно отзывался о творчестве рэпера.

"Во-первых, я не Путин, для того, чтобы меня любили почти все. Но по отношению к Юре у меня тоже есть некоторые вопросы, к некоторым интервью, где он стелил под своего оппонента. - А какого оппонента? - Ну допустим, Жириновского подтопить, которого в интернете итак все топят и молодежь ему не так сильно доверяет и он выходит героем. Какого-то другого человека, у которого небольшая сомнительная репутация, он так сильно не топит. Он жириновского не боялся, он его топил, как и вся молодежь, а другие персонажи, которые к нему приходят и немножко побаивается - он их не топит. Если ты уж такой крутой либеральный журналист, то давай, газуй против всех! " - высказался рэпер T-KILLAH про Юрия Дудь

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