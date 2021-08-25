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Новый вид ипотеки разработали в Петербурге
Сегодня, 8:09
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Новый вид ипотеки разработали в Петербурге

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Программа пока работает в пилотном режиме.

Спрос на квартиры в новостройках в Северной столице за год уменьшился на 40%. В такой ситуации застройщики и банки решили привлечь клиентов новой программой "корпоративной ипотеки". Об этом сообщает РБК.

Как отметила гендиректор агентства недвижимости "Главстрой" Юлия Ружицкая, на рынке недвижимости Петербурга также наблюдается отсутствие инвестиционного спроса. Наиболее перспективными видятся совместные программы с крупными работодателями, которые помогут восполнить дефицит кадров за счёт приобретения жилья для работников. 

На данный момент программа "корпоративной ипотеки" работает в пилотном режиме. Её смысл заключается в том, что компания-работодатель компенсирует работнику част ежемесячного ипотечного платежа за счёт собственного бюджета. 

Ранее мы сообщили о том, что каждый четвёртый ипотечник в Санкт-Петербурге планирует выплатить кредит за 5 лет.

Фото: Piter.TV

Теги: ипотека, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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