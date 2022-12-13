Каждый четвёртый ипотечник в Санкт-Петербурге планирует выплатить кредит за 5 лет

В среднем жители Северной столицы собираются закрыть ипотеку за 16,7 года.

71% потенциальных покупателей квартиры в Петербурге планируют взять ипотеку, причём более четверти из них (26%) надеются закрыть кредит в течение 5 лет. Таковы результаты опроса, который специалисты СберСтрахования провели в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тысяч человек.

В среднем жители Северной столицы собираются закрыть ипотеку за 16,7 года. При этом 15% намеренных взять заём хотят погасить задолженность за 6-10 лет, 30% – за 11-20 лет, 25% – за 21-30 лет, и только 4% готовы выплачивать ипотеку более 30 лет.

Наибольшей популярностью в Петербурге пользуются "однушки" – ими интересуются 55% покупателей. 31,6% присматриваются к "двушкам", 12,2% – к "трёшкам". Петербуржцы в среднем закладывают на новую квартиру 6,5 млн рублей, тогда как по стране этот показатель составляет 4 млн.

По результатам опроса каждый 12-й россиянин (8,2%) хочет купить квартиру в ближайшие полгода. За два года после проведения аналогичного опроса количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. Большинство (60,3%) готово взять жилищный кредит. Половину стоимости квартиры могут внести только 18% потенциальных ипотечников, а 53% закладывает на эти цели лишь десятую часть стоимости жилья.

Двое из трёх опрошенных россиян (70,6%) хотят жить в своём, а не арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заёмные средства. Два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку. Тем, кто улучшает жилищные условия, подойдёт ипотечное страхование — финансовая поддержка заёмщика на период выплаты кредита. В СберСтраховании также можно оформить полис от недобровольной потери работы, который компенсирует до 6 месяцев поиска работы. Денис Кузьмин, директор дивизиона "Защитные продукты и сервисы" Сбербанка

СберСтрахование предлагает две программы защиты недвижимости: ипотечное и добровольное страхование. Ипотечный полис можно расширить по своему усмотрению – например, включить в него риски гражданской ответственности. А программа "Защита квартиры и дома" обеспечит жильё страховкой от всех распространённых рисков: залива, пожара, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее). Чтобы оформить полис, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат. Полис можно купить в любом отделении Сбера или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.

Клиенты Сбера при оформлении ипотеки могут застраховать свою жизнь. Страховка снижает процентную ставку на 1 процентный пункт, поскольку банк минимизирует риски невозврата кредита. Если произойдёт страховой случай (уход из жизни, инвалидность или повышение группы инвалидности), задолженность клиента перед банком погасит СберСтрахование жизни. Заключить и оплатить договор можно в любом отделении Сбера или на сайте Домклик.

Фото: Piter.tv