С 20 марта в Петербурге начнется продажа новых карт "Подорожник-Тройка"

Карта "Подорожник-Тройка" появилась в Санкт-Петербурге летом 2017 года.

Уже 20 марта в офисы и киоски СПб ГКУ "Организатор перевозок", а также в кассы станций метрополитена привезут новый тираж объединенной транспортной карты "Подорожник-Тройка". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Этим проездным можно будет пользоваться как в Петербурге, так и в Москве. В столице класть деньги можно на билет "Кошелек", а в городе на Неве - "Единый электронный билет.

Карта "Подорожник-Тройка" появилась в Санкт-Петербурге летом 2017 года. Он сразу стал пользоваться популярностью среди людей, живущими между двумя городами.

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Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"