Новый специальный проект «Мир неравнодушных людей» презентовали в Северной столице

В проекте приняло участие Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".

"Мир неравнодушных людей" − это мультимедийная просветительская платформа, рассказывающая о некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект реализуется благотворительным фондом "АиФ.Доброе сердце" при поддержке Фонда президентских грантов. Читатели, зайдя на сайт проекта, могут подробно узнать о каждом НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками. Там представлены искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Последние несколько месяцев я очень часто общаюсь с медиалидерами и обсуждаю важность взаимодействия некоммерческого сектора и медиа. Любому фонду жизненно важно, чтобы медиа рассказывали про некоммерческий сектор. Когда другие люди видят то количество доброты, которое сейчас НКО отдают вовне, то, может быть, кто-то задумается и тоже решит сделать что-то доброе, помочь: кто-то присоединится в качестве волонтера, кто-то лишний раз убедится в эффективности расходования НКО тех средств, которое государство им дает. Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских грантов

Из Санкт-Петербурга в проекте "Мир неравнодушных людей" приняло участие Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".

Количество прибывающих в Петербург беженцев немалое. Хотя они и приезжают к своим друзьям, родственникам, но всё равно нуждаются в гуманитарной помощи. Консультации по вопросам миграционного законодательства, порядку обращения в органы соцзащиты, возможности оформления детей в школы и детские сады – это та помощь, которую оказывают наши юристы. Наталья Зайберт, заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного Креста, директор программ по миграции

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