В ТРК на Савушкина открыли новый современный фуд-холл

Там появились три так называемых корнера – заведения японской, русской и грузинской кухни.

В фуд-зоне ТРК "Меркурий" на улице Савушкина, 141 открыли новый современный фуд-холл с заведениями японской, русской и грузинской кухни. Об этом пишет АБН.

По данным издания, на создание фуд-холла потратили 400 млн рублей, 250 млн из которых пошли на ремонт помещений, еще 150 млн рублей выделили на переоснащение корнеров.

В будущем такой формат гастрономического пространства появится в других торговых точка Петербурга. В числе первых – ТЦ "Невский центр" и "Большой Гостиный двор".

Ранее петербургские рестораторы пожаловались на нехватку кадров.

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