Новый сезон мультсериала "Смешарики" выйдет на YouTube 18 ноября

После десятилетнего перерыва весной 2020 года состоялась премьера "Смешариков" в 2D-формате.

На YouTube 18 ноября состоится премьера пятого сезона анимационного сериала "Смешарики". Эпизоды будут выходить в интернет-эфир каждую среду и субботу, в 10:00 на официальном канале проекта "Смешарики" – TVSmeshariki.

После десятилетнего перерыва весной 2020 года состоялась премьера "Смешариков" в 2D-формате.

Первая серия "Смешариков" вышла в эфир в 2003 году. За эти годы на студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях героев. Сериал переведен на 13 языков и транслируется в 70 странах.

Фото и видео: PR-отдел группы компаний "Рики"