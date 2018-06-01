Новый сезон "Смешариков" выйдет 18 мая после десятилетнего перерыва

Новые серии будут максимально близки к тем сюжетам, которые выходили в 2010 году.

Премьера новых эпизодов мультипликационного сериала "Смешарики" в формате 2D, предыдущий сезон которого выходил в 2010 году, состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".

Новые серии будут максимально близки к тем сюжетам, которые выходили в 2010 году. В новых сериях зрителям расскажут жизни, дружбе, взаимопонимании. Премьера "Смешариков" состоялась в 2003 году. Помимо традиционных серий есть полнометражные мультфильмы, проекты, спин-оффы и многое другое.

В новом сезоне представят 52 серии. Над сериалом по-прежнему работают художественный руководитель Анатолий Прохоров, ведущий режиссер Денис Чернов, сценаристы Дмитрий Яковенко и Светлана Мардаголимова, а также композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев.

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Видео: КиноПоиск HD