Новый сезон DTM должен стартовать в конце мая этапом на "Игоре Драйв"

Проведение этапа предстоит одобрить со стороны Международной автомобильной федерации (FIA).

Опубликовано расписание первых этапов немецкой гоночной серии DTM в 2021 году. Как стало известно по информации на сайте спортивного события, новый сезон гонок планируется начать этапом на автодроме "Игора Драйв" в Ленинградской области.

Новый сезон DTM могут начать 28-30 мая в России. Решение не окончательное – проведение этапа предстоит одобрить со стороны Международной автомобильной федерации (FIA). Этапы нового сезона 2021 года пройдут в городах еще пяти стран, кроме России – в Италии (Монца), Германии (Нюрнберге, Бранденбурге, Нюрбурге и Хоккенхайм), Нидерландах (Ассен) и Бельгии (Хёсден-Золдер).

Соглашение о проведении этапа немецкой серии гонок было подписано в 2019 году. Пятилетнее соглашение на проведение гонок был подписан в ходе состоявшейся на автодроме пресс-конференции.

На пресс-конференции были двукратный чемпион серии Рене Раст и один из гонщиков BMW Филипп Энг. Спортсмены отметили автодром, сказав, что "никогда не видели ничего подобного", На территории комплекса расположатся сразу десять трасс общей протяженностью около 10 километров. Наблюдать за соревнованиями смогут сразу 50 тысяч зрителей.

Фото: drive.igora.ru