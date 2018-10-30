Новая книга Стивена Кинга выйдет зимой

Последняя его книга "Аутсайдер" вышла в 2018 году.

Зимой 2019 года в России выйдет новый роман Стивена Кинга под названием "Институт". Об этом журналистам сообщил представитель издательства АСТ.

По его словам книга поступит в продажу в декабре-январе. В сотрудники работают над переводом. Подробности сюжета "Института" пока не раскрываются.

Также в АСТ рассказали, что осенью 2019 года выйдет продолжение космического эпоса "Порог" известного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.

Ранее мы сообщали, что актер Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем Marvel.

Фото: studway.com.ua