В последнее время голливудская звезда не принимала участие в крупных проектах.

Обладатель премии "Оскар" Мэттью МакКонахи может сыграть роль злодея в киновселенной Marvel. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации портала We Got This Covered актеру хотят предложить роль антагониста в "Капитане Марвел 2" или "Торе 4". Комментариев от самой студии пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что Marvel планируют привлечь к работу Киану Ривза.

Фото: скриншот