По новому роману Стивена Кинга "Институт" снимут сериал. К работе привлекут режиссера "Игры Престолов"

На российский рынок книга выйдет зимой 2019 года.

Едва поступив в продажу, новый роман Стивена Кинга под названием "Институт" обзавёлся авторами экранизации. Об этом сообщает издание Variety.

По данным СМИ очередную книгу "короля ужасов" хотят превратить в сериал. В качестве сценаристу могут привлечь Дэвид Э.Келли, работавший над сериалом "Большая маленькая ложь", а в режиссерское кресло планируют посадить постановщика "Игры Престолов" и "Клана Сопрано" Джека Бендера

Сюжет "Института" повествует о 12-летнем мальчике Люке Эллисе, родителей которого убивают. Юношу похищают и помещают в "Институт" - месте, где проводят эксперименты над детьми с особыми способностями, такими как телепатия и телекинез. Герой вынужден искать способ избежать от похитителей.

В США книга поступила в продажу 10 сентября. На российский рынок она выйдет зимой 2019 года.

В данный момент фанатам экранизаций Кинга (если такие есть) скучать не приходится. В начале сентября на экраны вышел сиквел "Оно", который уже успел стать лидером отечественного проката. Так же к выходу готовится сиквел фильма "Сияние", снятого по роману "Доктор Сон". Главные роли в картине сыграют звезда "Звездных войн" и "На игле" Юэн Макгрегор и Ребекка Фергюсон, известная ролью в боевиках "Миссия невыполнима".

Фото: studway.com.ua