Вышел трейлер сиквела "Сияния" Кубрика с Юэном Макгрегором

В России премьера ожидается 7 ноября 2019 года.

В сети появился трейлер фильма ужасов "Доктор сон", в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга.

Сюжет фильма развернётся после событий фильма "Сияния" Стэнли Кубрика. После событий в отеле мальчик-ясновидец Дэнни Торранс повзрослел, но не оправившись от детской травмы ведет жизнь маргинала-алкоголика. В один момент с ним устанавливает связь другая "сияющая" девочка, Абра , которой потребуется помощь в борьбе с охотниками на одарённых детей.

Режиссером картины стал постановщик "Призраки дома на холме" Майк Флэнеган .