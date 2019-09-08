Вышел трейлер сиквела "Сияния" Кубрика с Юэном Макгрегором

В сети появился трейлер фильма ужасов "Доктор сон", в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга.
Сюжет фильма развернётся после событий фильма "Сияния" Стэнли Кубрика. После событий в отеле мальчик-ясновидец Дэнни Торранс повзрослел, но не оправившись от детской травмы ведет жизнь маргинала-алкоголика. В один момент с ним устанавливает связь другая "сияющая" девочка, Абра, которой потребуется помощь в борьбе с охотниками на одарённых детей.
Режиссером картины стал постановщик "Призраки дома на холме" Майк Флэнеган.
Главные роли в картине сыграли Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Клифф Кёртис, Брюс Гринвуд, Зан Маккларнон, Карел Стрёйкен и другие. В России премьера ожидается 7 ноября 2019 года.
Видео: YouTube/ WBRussia
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