Новый психологический триллер "По-мужски" показали в колониях

Фильм "По-мужски" стал полнометражным режиссерским дебютом Максима Кулагина, где главную роль исполнил Антон Лапенко.

В Петербурге состоялась премьера фильма режиссера Максима Кулагина "По-мужски". Это психологический триллер, рассказывающий историю успешного 35-летнего мужчины по имени Глеб. У него есть любимая жена Полина, свой бизнес и загородный дом, но случай с пьяным соседом переворачивает его жизнь. Главную роль в сериале исполнил Антон Лапенко, это первая драматическая роль актера.

Мне очень нравится себя исследовать в разных областях: и в комедийных, и в драматических, и в еще каких-то других буду себя изучать. И я ни в коем случае не закрываю свою комедийную часть. Антон Лапенко, актер театра и кино, исполнитель роли Глеба в фильме

Это кино про отношения между мужчиной и женщиной, про бытовой терроризм и управление эмоциями. История Глеба заставляет задуматься, а как это "по-мужски": ударить первым или решить конфликт мирным путем.

Для меня этот фильм, это скорее всего социальная проблема современных семей, так как женщины стали на себя брать очень много, и тем самым не дают иногда мужчинам раскрыться. В любом случае фильм подскажет, что нужно разговаривать друг с другом, и тогда точно можно будет решить какие-то вопросы. Екатерина Щербакова, российская актриса, исполнительница роли Полины в фильме

Команда фильма также запустила социальный проект: кино показали в колониях, чтобы услышать мнения заключенных.

В первую очередь они достаточно холодно приняли все, потому что там им хочется смотреть что-то повеселее, а фильм достаточно тяжелый в этом плане. Но все равно они его с удовольствием обсуждали, комментировали. Мы также задавали им вопросы, и если обобщить их ответы, то они выступали за то, что бы все решать мирно, ни в коем случае не нарушать закон. Антон Лапенко, актер театра и кино

Фильм "По-мужски" стал полнометражным режиссерским дебютом Максима Кулагина и уже получил ряд наград на Фестивале нового российского кино "Горький Fest". Увидеть психологический триллер в кино зрители смогут с 10 ноября 2022 года.

Видео: Piter.TV, трейлер фильма "По-мужски"/ YouTube