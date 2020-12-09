Комики Щербаков и Лапенко "примерили" шоу друг друга. На 1 апреля случилась развязка

Они обменялись пародиями на шоу друг друга.

Актер и главное лицо интернет-шоу "Внутри Лапенко" Антон Лапенко выпустил видеореакцию на пародию стендап-комика Алексея Щербакова. Таким образом, баттл пародий, который тянулся уже несколько недель, подошел к своей кульминации.

Стартовал с пародиями как раз Щербаков: в начале марта он выпустил ролик под названием "Сдохни или умри", который повторял сегмент шоу Лапенко. В видео пародируются клише шоу о выживании в диких условиях.

Потом у самого Антона Лапенко было опубликовано видео "Перелезаем через заборы с Андреем Щербинским". Это стало ответом на прошлое вирусное видео Щербакова и пародией на шоу участника проекта "Что было дальше?".

Однако потом Алексей выпустил видео под названием "Внутри Щербенко" с очевидной пародией на оригинальное шоу Лапенко.

В тот же день Антон выпустил видеореакцию на пародию, где вместе с братьями напряженно смотрел в ноутбук.

Изначально Лапенко сидел один, но буквально с каждой минутой в кадре стало появляться все больше и больше людей. В итоге все шесть братьев с серьезным видом взяли ноутбук, сели в машину, по пути заехав в гараж, чтобы взять лопату и веревку.

Вскоре обстановка сменилась лесом, где они раскопали землю и вставили туда палку с одеждой, которую сожгли. Одежда напоминала внешний вид Алексея Щербакова – в своем шоу "Перелезаем через заборы" он делал это в нарядном костюме.

Потом Лапенко с жутким выражением лица (и не моргая) посмотрел в камеру и после ушел с кадра.

Судя по идентичным рекламным интеграциям и описаниями к видео, настоящего конфликта быть не могло, а сами же ролики стали хорошим подарком аудитории на 1 апреля.

Фото: скриншоты видео YouTube / Алексей Щербаков, Лапенко

Текст: Камилла Орманбетова / Piter.tv