Герои советских мультфильмов примерили образы, созданные Антоном Лапенко

Ранее герои примеряли на себя образы из "Игры престолов".

Художник Прокопий Уляшов, ставший известным после создания серии иллюстраций с героями мультфильмов в образов персонажей саги "Игра престолов", представил новую серию мэшапов. Теперь персонажи классической мультипликации погрузились в мир "Внутри Лапенко". Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

На роль скромного добряка Инженера неплохо подошёл добряк кот Леопольд.

Кот Матроскин с речью нараспев прекрасно вжился в роль ведущего Ричарда Сапогова. Усатый Печкин-Восьмиглазова за компанию.

Персонажи "Ну, погоди!" примерили образы участников ОПГ "Железные рукава".

Шапокляк, в роли главной злодейки мира Лапенко – Нателлы Наумовны Стрельниковой.

Бременские Осёл и Петух в своих образах из второго мультфильма – практически двойники рокеров Шершняги и Розы-Робота.

Между Карлсоном и Игорем Катамарановым немало общего – оба сваливаются на голову внезапно и не прочь пошалить.

Кролик с характерными очками и особенностями прикуса прекрасно подошёл на роль Журналиста и ведущего программы "Загадка дыры".

После матча с ЦСКА героем стрит-арта в Петербурге стал персонаж Лапенко.

Фото: Instagram/ anton_lapenko; ВК/ Prokky