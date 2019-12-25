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После матча с ЦСКА героем стрит-арта в Петербурге стал персонаж Лапенко
Сегодня, 16:58
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fvbykov

После матча с ЦСКА героем стрит-арта в Петербурге стал персонаж Лапенко

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Персонаж веб-сериала по имени Инженер говорил о любви к алкоголю. Теперь она изменилась.

В Петербурге после матча 23-го тура российского футбольного первенства между "Зенитом" и ЦСКА появилось изображение из скетча популярного видоблогера Антона Лапенко, переделанная под "футбольную" специфику. Фото выложено в группе фанатов "Ландскрона" в соцсети "ВКонтакте". Надпись гласит:

"У нас с ЦСКА разговор короткий"

В оригинале персонаж по имени Инженер говорил о своих отношениях с алкоголем.

Напомним, матч между "Зенитом" и "ЦСКА" в Москве завершился разгромной победой петербуржцев. Для ближайшего матча команды в городе будут ограничивать дорожное движение.

Фото: ВКонтакте / Ландскрона | Фанаты "Зенита"

Теги: зенит, лапенко, стрит-арт, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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