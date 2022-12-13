Актера перевели в стационар, состояние стабилизировалось.

Стало известно, что актера Бориса Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу из-за кардиологических осложнений после ОРВИ. Об этом 2 февраля пишет РБК со ссылкой на его сына Василия Щербакова.

По словам Щербакова младшего, по результатам теста, ковида не обнаружили. Его перевели в стационар, состояние стабилизировалось. Щербакова госпитализировали 31 января. Его супруга Татьяна Бронзова рассказала РБК, что его положили в больницу с положительным результатом теста на COVID.

Ранее за минувшую среду 822 петербуржца заразились ковидом. В больницы города госпитализировали 87 петербуржцев, еще 635 – выздоровели, а 9 не смогли побороть болезнь.

Фото: Piter.tv

