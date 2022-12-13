За минувшую среду 822 петербуржца заразились ковидом

В больницы города госпитализировали 87 петербуржцев, еще 635 – выздоровели, а 9 не смогли побороть болезнь.

В Петербурге за прошедшую среду ковидом заразились 822 человека. Предыдущий максимум фиксировали 31 января – 813 случаев заражения. Об этом 2 февраля рассказали в оперштабе.

В больницы города госпитализировали 87 петербуржцев, еще 635 – выздоровели, а 9 не смогли побороть болезнь.

Ранее пострадавшая в 2010 из-за падения глыбы льда в Петербурге Милана Каштанова скончалась 31 января. В 2010 году (5 февраля) Милана шла по улице Красного Курсанта, в этот момент на одном из домов чистили крышу, опасное место при этом было не огорожено. В этот момент глыба льда упала ей на голову.

Фото: Piter.tv

