Пострадавшая в 2010 из-за падения глыбы льда в Петербурге Милана Каштанова скончалась 31 января

В 2010 году (5 февраля) Милана шла по улице Красного Курсанта, в этот момент на одном из домов чистили крышу, опасное место при этом было не огорожено. В этот момент глыба льда упала ей на голову.

В конце января не стало гражданки Эстонии Миланы Каштановой, на которую в 2010 году в Петербурге с крыши упала глыба льда. Об этом в своих социальных сетях рассказали родители девушки.

В 2010 году (5 февраля) Милана шла по улице Красного Курсанта, в этот момент на одном из домов чистили крышу, опасное место при этом было не огорожено. В этот момент глыба льда упала ей на голову. После этого 27-летняя девушка перенесла несколько операций на мозг. Долгое время Милана была в коме II степени, в медикаментозной коме, в персистирующем вегетативном состоянии. В августе 2010 года её перевезли в нейрореабилитационную клинику в Германии. Там она вышла из комы, к ней начало возвращаться сознание. В октябре сознание вернулось полностью, что врачи считали чудом. У пострадавшей была дислокация мозга III степени, субдуральная гематома, тяжелейшая диффузная травма головы.

С июня 2013 года лечение Миланы проходило дома в Таллине. В 2022 году её состояние снова начало ухудшаться: она почти не говорила и перестала узнавать родных.

Родные долго судились с ЖКС № 2. Через суд им удалось получить 10 млн, которые покрыли затраты на лечение в Кёльне.

Фото: ВКонтакте/ Группа поддержки Миланы Каштановой