Участник Stand Up шоу на ТНТ Щербаков: "Все свободное время - семье"

Алексей Щербаков рассказал PITER.TV о том, как ему удается совмещать работу с семьей. Как оказалось, комик все свое время, вне съемок и выступлений, тратит на общение с любимыми. Изредка, ему удается посвятить время себе и поиграть на гитаре.

Я на гитаре играю. Крестиком давно уже не вышивал. Ну когда остается время на что-то. В основном, ты съездил по концертам… концерты неудобны, конечно, но они встают на выходные - пятница, суббота, воскресенье. Поэтому будни у меня - выходные. Я всегда дома. Да и я всегда с семьей. Нет такого, чтобы я на 3 дня уехал. Я дома, и засыпаю я практически всегда дома, просыпаюсь так же. Могу уехать на целый день куда-то работать в Москве, но я все равно вернусь и засну опять таки с семьей. Это нормально. Я все свободное время практически с семьей. Нет такого, что работа, в свободное время я еще чем-то занимаюсь - все свободное время в семье. Так что в целом они не чувствуют, что меня где-то долго нет. Я не в рок-тур на два года уехал.

Алексей Щербаков, участник Stand Up шоу на ТНТ