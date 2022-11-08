Антон Лапенко подтвердил выход нового сезона "Внутри Лапенко"

Кроме того, он прокомментировал планы о возможности проведения съёмок полнометражного фильма с любимыми героями.

Веб-сериал "Внутри Лапенко" не закончится на третьем сезоне. Об этом известный комик Антон Лапенко рассказал журналистам Piter.TV. Популярный артист посетил Санкт-Петербург в рамках презентации кинофильма "По-мужски", в котором он сыграл главную роль.

Зрители стали интересоваться судьбой самого известного проекта Лапенко ещё во время общения в зале. На вопрос одного из гостей, идёт ли работа над полнометражной версией "Внутри Лапенко", актёр ответил уклончиво. По его словам, шансы на это есть, однако точных дат съёмок или выхода в планах у команды проекта нет.

Если я взялся за драматическую роль, то это не значит, что я полностью ухожу в это. Мне очень нравится себя исследовать в разных областях: и в комедийных, и в драматических, и в еще каких-то других буду себя изучать. И я ни в коем случае не закрываю свой комедийной части. Антон Лапенко, артист

Что касается самого сериала, то работа над 4-м сезоном и созданием новых персонажей, идёт: проект не закончится на 3-х вышедших ранее сезонах.

Я не стану раскрывать все секреты. Могу сказать только одно: ждать есть смысл. В определённое время. Антон Лапенко, артист

Премьера первого сезона "Внутри Лапенко" состоялась в 2019 году, проект быстро стал сверхпопулярным у российской аудитории. Последним продуктом в мультивселенной Лапенко стал новогодний спецвыпуск "Убийство в гнезде фазана" от декабря 2021 года.

Видео: Piter.TV