Новым председателем комитета госзаказа Ленобласти стал Павел Немчинов

Новым председателем комитета по госзаказу Ленобласти назначен Павел Немчинов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Чиновник приступит к выполнению своих обязанностей с 16 января. Он родился в Гатчине, работает в областной администрации с 2014 года. За годы госслужбы 41-летний Немчинов занимал должности зампредседателя Комитета госконтроля природопользования и экологической безопасности, а также заместителя главы Комитета госэконадзора и зампредседателя Комитета по природным ресурсам региона. Последнее ведомство руководитель возглавил в августе 2018 года, поработав на посту в течение 4 лет.
В январе прошлого года Немчинов получил должность председателя комитета по управлению госимуществом Ленобласти.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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