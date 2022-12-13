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Новым председателем комитета госзаказа Ленобласти стал Павел Немчинов
Сегодня, 10:57
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Новым председателем комитета госзаказа Ленобласти стал Павел Немчинов

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Чиновник – уроженец Гатчины. Он работает в администрации 47-ого региона с 2014 года.

Новым председателем комитета по госзаказу Ленобласти назначен Павел Немчинов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

Чиновник приступит к выполнению своих обязанностей с 16 января. Он родился в Гатчине, работает в областной администрации с 2014 года. За годы госслужбы 41-летний Немчинов занимал должности зампредседателя Комитета госконтроля природопользования и экологической безопасности, а также заместителя главы Комитета госэконадзора и зампредседателя Комитета по природным ресурсам региона. Последнее ведомство руководитель возглавил в августе 2018 года, поработав на посту в течение 4 лет. 

В январе прошлого года Немчинов получил должность председателя комитета по управлению госимуществом Ленобласти.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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