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Новый министр культуры РФ Ольга Любимова побывала в Петербурге
Сегодня, 20:45
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Новый министр культуры РФ Ольга Любимова побывала в Петербурге

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Политик посетили культурные учреждения.

Министр культуры РФ впервые приехала в Петербург с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Встреча с Северной столицы у министра культуры началась с посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Затем политик осмотрела новый камерный зал, который должен открыться в здании Концертного зала Мариинского театра в мае 2020 года. Перед Любимовой выступили духовой октет, солисты оперной труппы и симфонического оркестра Мариинского театра, стипендиаты программы Аткинс под руководством Валерия Гергиева. 

В БДТ им. Товстоганова представитель кабмина проверила ход ремонтных работ в подвале. Планируется, что они должны быть завершены в 2021 году. 

Визит в город завершился встречей с руководством Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. 

Напомним, Ольга Любимова была назначена министром культуры РФ 21 января 2020. 

Фото: @bdtspb / Instagram 

 

Теги: любимова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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