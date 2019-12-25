Новый министр культуры РФ Ольга Любимова побывала в Петербурге

Политик посетили культурные учреждения.

Министр культуры РФ впервые приехала в Петербург с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Встреча с Северной столицы у министра культуры началась с посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Затем политик осмотрела новый камерный зал, который должен открыться в здании Концертного зала Мариинского театра в мае 2020 года. Перед Любимовой выступили духовой октет, солисты оперной труппы и симфонического оркестра Мариинского театра, стипендиаты программы Аткинс под руководством Валерия Гергиева.

В БДТ им. Товстоганова представитель кабмина проверила ход ремонтных работ в подвале. Планируется, что они должны быть завершены в 2021 году.

Визит в город завершился встречей с руководством Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.

Напомним, Ольга Любимова была назначена министром культуры РФ 21 января 2020.

Фото: @bdtspb / Instagram