Новый маршрут автономных троллейбусов захватит магистрали "Балтийской жемчужины"

Комитет по транспорту с 27 декабря запустит автономные троллейбусы

Комитет по транспорту 27 декабря с 11.00 будет презентовать новый маршрут с автономными троллейбусами. Новый маршрут будет с увеличенным автономным ходом в Красносельском районе. 41-й маршрут продлят так, чтобы захватить магистрали в «Балтийской жемчужине», где нет контактной сети.

Известно, что троллейбус будет связывать станцию метро «Кировский завод» и новые жилые кварталы Красносельского района. От точки «Улица Васи Алексеева» троллейбус под контактной сетью будет проходить по проспектам Стачек, Маршала Жукова и Ленинскому. После, уже на автономном ходу, - по проспекту Героев, ул. Адмирала Трибуца, Петергофскому шоссе, а в обратном направлении по ул. Адмирала Черокова и проспекту Героев. Это позволит захватить трассы «Балтийской жемчужины», где нет контактной сети.

На линию будет выпущено 10 инновационных машин, интервал движения – 12 минут.

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