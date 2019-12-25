Новый коворкинг в Московском районе откроют в будущем

Открытие запланировано на третий квартал 2021 года.

Девелоперская группа PLG завершает строительство коворкинга* в Московском районе Петербурга. Рабочее пространство общей площадью 505 квадратных метров будет открыто возле станции метро "Купчино" в третьем квартале 2021 года. Об этом пишет РБК.

Если раньше идея создания коворкинга в спальном районе была спорной, то теперь PLG не одинок в запуске таких проектов. Дефицит офисных мест особенно ощущается для людей, снимающих рабочее место на короткий срок.

Коворкинг PLG будет разделен на несколько зон. Там будет open space, смарт-офисы с гибкой посадкой, трансформируемый лекторий, кафе, зоны отдыха и кухня. Посетители смогут выбрать любое удобное для них помещение и поменять его в течение дня. В офисе смогут одновременно разместиться до 85 человек.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе Петербурга продолжается строительство социальных объектов.

Фото: pixabay.com

*Коворкинг от английского coworking space, коллективный офис, который можно снять на разные сроки