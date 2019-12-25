Новый корпус больницы Святой Марии Магдалины торжественно открыли

Здание построили за 2 года.

На Васильевском острове открыли новый лечебно-диагностический корпус Детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины. В нем оборудованы 160 коек для детей, сообщила пресс-служба Смольного.

На строительство потребовалось всего 2 года. В новом корпусе открыты 4 отделения — нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии. В стационаре смогут проводить сложнейшие нейрохирургические операции с минимальными послеоперационными осложнениями. На работы и оборудование было выделено около 600 млн рублей.

В новый корпус будут привозить детей из Василеостровского, Петроградского, Адмиралтейского, Приморского, Центрального и Курортного районов.

В пресс-службе отметили, что сейчас идет строительство корпуса-трансформера Александровской больницы, приемное отделение НИИ имени Джанелидзе, новый корпус Детской городской больницы № 1.

Фото: администрация Петербурга