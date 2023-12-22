"ФосАгро" запустило крупный комплекс по выпуску удобрений в Ленобласти

Общий объём инвестиций в проект превысил 34 млрд рублей.

В вторник, 5 марта, в Волхове открылся новый завод по производству минеральных удобрений компании "ФосАгро". В церемонии открытия принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, по видеосвязи к мероприятию присоединился президент РФ Владимир Путин.

Компания "ФосАгро" построила новые производственные мощности для производства минеральных удобрений на существующей площадке филиала ОАО "Апатит" в Волхове. Общий объём инвестиций в проект превысил 34 млрд рублей, а на предприятии было создано 330 новых рабочих мест.

Александр Дрозденко выразил благодарность президенту страны и компании "ФосАгро". Глава региона надеется на дальнейшее развитие производства и продолжение сотрудничества.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти намерены провести газ к 10 тыс. домовладений.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко