В Ленобласти намерены провести газ к 10 тыс. домовладений

Показатель увеличится на 200% относительно прошлых лет

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Сергей Морозов представил на пресс-конференции планы по газификации населения в 47-м регионе. По его словам, в 2024 году к газу планируется подключить 10 тыс. домовладений. Показатель увеличится на 200% относительно прошлых лет и также включит программу для садоводческих товариществ.

Морозов также отметил, что в 2023 году процесс газификации Ленобласти вырос на 560% по сравнению с предыдущим годом. В регионе было введено в эксплуатацию более 300 газопроводов.

Особое внимание в этом году будет уделяться населённым пунктам с частными домовладениями, которые из-за отсутствия газа используют электроприборы. Это создает большую нагрузку на электрические сети региона.

Ранее мы сообщили о том, что введение бесплатного проезда для граждан старше 80-ти лет обсуждают в Ленобласти.

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