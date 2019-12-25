У "Книжной лавки писателей" сменился гендиректор

Организация находится в процессе банкротства: от неё требуют как минимум 10,4 млн рублей.

У "Книжной лавки писателей" сменилось руководство: с 2015 года генеральным директором старейшего городского книжного магазина была Любовь Пасхина, сейчас её сменила на посту Кристина Матвеева. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Отметим, что организация находится в процессе банкротства: от неё требуют как минимум 10,4 млн рублей. Матвеева успела заказать аудит предприятия, так как, согласно материалам дела, все документы якобы залило водой. В 2021 год прибыль "Книжной лавки" составила менее 1 млн рублей, а в 2022-ом он понёс убытки на 4 млн.

В ближайшее время в магазине планируют увеличить ассортимент.

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Фото: Pxhere