Новый фильм с Джонни Деппом в главной роли показали в Петербурге

«Важнее показывать, чем рассказывать».

Новый фильм "Великий" с Джонни Деппом в главной роли показали в Петербурге. В российский прокат фильм вышел с 23 апреля. Показ состоялся накануне в кинотеатре "Люксор Континент" при поддержке портала "Киноафиша".

Картина затрагивает тяжелую экологическую катастрофу 70-х годов, связанную с выбросом отходов заводом Тисса в воду реки рядом с деревней Минамата. Оригинальное название фильма – как раз "Минамата". По имеющейся информации, люди, пострадавшие от отравления ртутью, так и не могли получить компенсацию в течение 40 лет. Проблема широко не освещалась в СМИ и не признавалась властью Японии. Только в 2014 году власти Японии признали существование пострадавших от отравления людей.

Главный герой – Юджин Смитт (Джонни Депп), фотограф журнала Life. К нему в руки попадают материалы о болезни из Японии. Именно оттуда Смит сделает такой фоторепортаж, который потрясёт весь мир. Картина привлекает внимание своей необычной съемкой – плавные переходы и резкие вставки воспоминанийй героя. При этом авторы фильма намеренно уходят в реализм – большая часть съемки проводилась при естественном освещении. Многие кадры выполнены "глазами Юджина". Оператор акцентирует внимание на взгляде героя и делает большие паузы на том, что Юджин хочет запечатлеть.

У зрителей показа сложилось неоднозначное впечатление о картине. Некоторым показался фильм слишком размытым в плане изображения трагедии, а другим показалось, что Джонни Депп сыграл "слишком в своей манере". Зрителям напомнили, что фильм является художественным с пометкой "основано на реальных событиях", поэтому трагедия является центральной темой, но не главной. Картина рассказывает о фотожурналистике. Главной темой становится именно кризис Юджина и его желание показать миру, что творится с жителями Минаматы.

Материал подготовила Диана Цибулько, Piter.tv