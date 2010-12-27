Новый директор Александринского театра встретился с труппой

О смене руководства труппе сообщил Владимир Мединский.

В среду, 25 апреля, труппе Александринского театра представили нового директора Рината Досмухаметова. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Утром 25 апреля состоялся сбор труппы. В Александринский театр приехал министр культуры Владимир Мединский, который сообщил о смене руководства. Далее нового директора представил художественный руководитель театра - Валерий Фокин. Им оказался журналист-международник Ринат Досмухамедов. С 2002 по 2005 год он работал заместителем министра по налогам и сборам. В 2011 по 2014 года Досмухамедов исполнял обязанности торгпреда России в Штатах.

Напомним, что бывший директор Александринки, Григорий Попов, проработал в театре около 5 лет и покинул пост "по личным обстоятельствам".

Фото: ВКонтакте.