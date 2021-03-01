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Новый ТРК возведут на севере Петербурга
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Новый ТРК возведут на севере Петербурга

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Площадь нового ТРК составит 24 тыс. квадратных метров.

В понедельник, 12 декабря, стало известно, что в Выборгском районе Петербурга возведут новый торгово-развлекательный комплекс. Новую планировочную документацию квартала 15 в Парголово одобрили на совещании губернатора Петербурга, пишут в Смольном. 

Площадь нового ТРК составит 24 тыс. квадратных метров. Его построят на участке, ограниченном улицами Фёдора Абрамова, Михаила Дудина, Валерия Гаврилина, Николая Рубцова и Заречной улицей. В этом же месте возведут и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров. В новом ТРЦ откроются магазины, кафе и рестораны. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: парголово, трк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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