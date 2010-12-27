Возможности "Искандеров" заставят НАТО пересмотреть значимость крейсеров и эсминцев

Как сообщает эксперт Алексей Леонков, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" изначально был придуман для поражения наземных целей.

Новые возможности российского комплекса "Искандер-М", поражающего неподвижные морские цели, помогут выстроить эшелонированную береговую оборону. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Как сообщает эксперт Алексей Леонков, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" изначально был придуман для поражения наземных целей. Однако также закладывался потенциал для расширения его возможностей. Например, в шасси можно установить противорабельные ракеты "Калибр", что делает "Искандер-М" универсальным оружием.

Расход боеприпасов идет в зависимости от ранга корабля. По дальности применения снаряды укладываются в рамки Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) – до 500 километров. Алексей Леонков, эксперт.

Ракеты отличаются друг от друга по масштабу – боевая часть может достигать массы 200 и 400 килограммов. Это позволяет поражать объекты разных масштабов. К примеру, двухсоткилограммовая может развивать скорость до трех чисел Маха, что повышает возможность перехвата.

Возможности комплекса "Искандер-М" теперь позволяют ему поражать неподвижные морские цели. В их числе могут быть, "корабли и суда, стоящие на рейде". При создании комплекса такой "навык" не предусматривался.

"ОТРК "Искандер-М" вместе с комплексами "Бастион" и "Бал-Э" дают систему береговой обороны. "Бастион" отрабатывает ракетами "Оникс" по кораблям первого ранга – это большие крейсера и авианосцы. "Бал" и "Искандер" параллельно работают по остальным кораблям эскадры противника. Различие между ними только в радиусе поражения, но вместе - это большая система охраны российских рубежей на берегах.

При этом наш главный потенциальный противник отлично знает о возможностях этой российской системы в комплексе, потому протесты против "Искандеров" под Калининградом" мы слышим регулярно. Здесь Россия вольна устанавливать на своей территории любые средства обороны в рамках имеющихся договоренностей – это наше суверенное право. Алексей Леонков, эксперт

Отметим, что "Искандер" – это семейство оперативно-тактических комплексов ракет. Их основное назначение заявлено на уничтожение систем ПВО и ПРО противника. По версии западных аналитиков, "Искандер" играет ключевую роль в концепции военных сил России. Ее суть в том, что войска НАТО не могут передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска получить крупный ущерб. ОТРК "Искандер" становится опаснейшим оружием ВС России.

Для США и руководимого ими Североатлантического альянса Калининградская область РФ считается "крепким орешком". Во всех международных учениях последних лет они отрабатывают возможности борьбы с нашим укрепрайоном. Конечно, напрямую об этом не говорится, но по характеру военных маневров прослеживается четко. То есть этот регион их очень беспокоит в сценарии нападения на Россию, новые возможности "Искандеров" им придется учитывать. Алексей Леонков, эксперт

Россия выстраивает оборону не только по воздуху, но и по берегу. Эти линии с универсальностью ОТРК станут более эффективными. Также речь идет не только о Калининградской области, но и о Южных Курилах и районе границ с США между Чукоткой и Аляской. Эти линии также будут подкреплять гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы "Кинжал".

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