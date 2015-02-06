Новые смартфоны vivo V21 серии меняют представление о съемке на фронтальную камеру

Телефоны с 44 мП селфи-камерой и ночным режимом съемки выходят на российский рынок.

Компания vivo представила в России новые официальные смартфоны Евро-2020 – V21 и V21е. Мобильное устройство может похвастаться высоким качеством съемки независимо от времени суток, в том числе и с помощью фронтальной камеры.

При разработке серии V21 мы основывались на том, что наиболее важно для наших клиентов в смартфонах. По мере того как виртуальные коммуникации становятся неотъемлемой частью реального мира, фронтальная OIS-камера V21 с двойной мягкой подсветкой и потрясающим пользовательским интерфейсом позволит нашим потребителям предстать в своем лучшем виде. Эриг Го, генеральный директор компании vivo Россия.

Помимо двойной подсветки смартфоны серии V21 обладают следующими достоинствами:

— 44 Мп селфи-камера. Изображение останется четким даже при увеличении.

— Ночной режим для селфи. Новый алгоритм портретной съемки при поддержке искусственного интеллекта позволяет подавить шумы и детализировать изображение.

— Оптическая стабилизация изображения (OIS), которая позволяет делать отличные кадры даже при низком освещении.

— Автофокус с любого расстояния. Селфи-камера может фокусироваться в диапозоне от 15 см.

—Стабилизация селфи-видео. Смартфон может сделать не только четкое фото, но и плавное видео, в том числе на ходу.

— Основная Ultra HD камера с ночным режимом. Как и селфи-камера, основная камера обладает высокими характеристиками: 64 Мп, оптическая стабилизация, автофокус, две дополнительные камеры – 8 Мп сверширокоугольная и 2 Мп макрокамера.

— Частота обновления экрана 90 Гц. Изображение на дисплее будет плавным.

— Быстрая зарядка и мощный аккумулятор 4000 мАч. Благодаря технологии FlashCharge 33 Вт аккумулятор заряжается на 66% за полчаса.

— Увеличенный объём оперативной памяти. 8 ГБ RAM могут быть расширены ещё на 3 ГБ за счёт встроенной памяти.

Смартфон поступит в продажу 1 июля 2021 года.