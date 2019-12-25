Новые случаи коронавируса зафиксированы в 9 районах Ленобласти

Список зараженных пополнили жители 15 населенных пунктов.

По состоянию на среду, 19 августа, у жителей 15 населенных пунктов в 9 районах Ленинградской области диагностировали COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Пикалево, Всеволожска, Кудрово, Янино-1, Выборга, Цвелодубово, Гатчины, Коммунара, Вайи, Кингисеппа, Котлов, Киришей, Шлиссельбурга, Новоселья, Сланцев.

Отметим, что всего за время эпидемии поправились уже 67,6% заболевших.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV