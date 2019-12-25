Новые случаи коронавируса обнаружены в 11 районах Ленобласти

За сутки болезнь затронула 20 населенных пунктов.

По состоянию на вторник, 1 сентября, у жителей 20 населенных пунктов в 11 районах Ленинградской области был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Бокситогорска, Всеволожска, Кудрово, Сертолово, пгт имени Морозова, Выборга, Советского, Приморска, Гатчины, Сиверского, Пудости, Кингисеппа, Киришей, Кировска, Отрадного, Мги, Лодейного Поля, Новоселья, Ретюни, Сланцев.

Отметим, что всего за время эпидемии болезнь смогли преодолеть 4608 человек.

Ранее мы рассказали о том, что за сутки в Ленинградской области обнаружен 31 новый случай COVID-19.

Фото: Piter.TV