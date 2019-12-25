Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Ленобласти

За 15 июля на территории Ленинградской области было выявлено 244 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. Согласно официальной статистике, общее количество заболевших снижается уже второй день подряд. Накануне прививку от COVID-19 сделали 15479 жителей Ленобласти; всего в регионе привиты 344 554 из 1 900 000 человек. Даже с учетом снижения показатели заболеваемости все ещё остаются максимальными за все время пандемии.
Больше всего новых заражений коронавирусной инфекцией отмечено за прошедшие сутки в г. Никольское - 6, Тихвине - 12, Подпорожье - 7, Киришах - 7, Гатчине - 12, Приморске - 6, Выборге - 9, Мурино - 15, Всеволожске - 11, Волхове - 13, Пикалёво - 6. От одного до пяти случаев отмечено в различных населённых пунктах во всех районах региона.
Ранее ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет после легкой формы коронавируса.
Фото: Piter.TV
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