Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет после легкой формы коронавируса

Оценили ученые также способность антител противодействовать новым вариантам вируса.

Ученые из больницы Дандерид в Стокгольме провели исследование и выяснили, что после легкой формы коронавируса антитела могут сохраняться не менее года. Об этом пишет "РИА Новости".

В исследовании участие принимали невакцинированные добровольцы, которые перенесли коронавирус весной прошлого года. Таким образом, исследователи изучили за это время образцы крови сотни пациентов.

Оказалось, что у 80% переболевших коронавирусом в легкой форме есть антитела даже год спустя. Кроме того, антитела могут противодействовать даже новым штаммам коронавируса, то есть альфа- и дельта-штаммам.

Однако врачи подчеркивают, что переболевшие тоже должны вакцинироваться. Они отметили, что после прививки у переболевших уровень антител резко повышается.

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