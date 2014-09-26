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Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет после легкой формы коронавируса
Сегодня, 9:48
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Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет после легкой формы коронавируса

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Оценили ученые также способность антител противодействовать новым вариантам вируса.

Ученые из больницы Дандерид в Стокгольме провели исследование и выяснили, что после легкой формы коронавируса антитела могут сохраняться не менее года. Об этом пишет "РИА Новости".

В исследовании участие принимали невакцинированные добровольцы, которые перенесли коронавирус весной прошлого года. Таким образом, исследователи изучили за это время образцы крови сотни пациентов. 

Оказалось, что у 80% переболевших коронавирусом в легкой форме есть антитела даже год спустя. Кроме того, антитела могут противодействовать даже новым штаммам коронавируса, то есть альфа- и дельта-штаммам.

Однако врачи подчеркивают, что переболевшие тоже должны вакцинироваться. Они отметили, что после прививки у переболевших уровень антител резко повышается.

Фото: pixabay 

 

Теги: антитела после перенесенного коронавируса, вакцинация, переболевшие коронавирусом в легкой форме
Категории: Новости России, Лента новостей,

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