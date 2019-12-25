Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 13 районах Ленобласти

В общей сложности в регионе обнаружено 6373 случая заболевания.

По состоянию на вторник, 18 августа, у жителей 20 населённых пунктов в 13 районах Ленинградской области был обнаружен коронавирус. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Пикалево, Беседы, Всеволожска, Кудрово, Янино-1, Сертолово, Выборга, поселка Советский, Гатчины, Вайялово, Кингисеппа, Ивангорода, Киришей, Свирьского монастыря, Русско-Высоцкого, Горбунков, Лебяжья, Луги, Сосново, Сланцев, Тихвина.

Напомним, что в общей сложности на территории региона зафиксировано 6373 случая коронавирусной инфекции.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV