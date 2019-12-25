Беглов передал детскому саду ортопедическое кресло.

Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что в Невском районе откроются новые школы и садики. Об этом во время рабочего объезда Невского района заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник в ходе объезда Невского района посетил детский сад № 5. Он распорядился благоустроить прилегающую территорию и подарил учреждению ортопедическое кресло. В настоящее время в детском саду воспитывается 180 детей, из которых 95 — дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Беглов отметил, что в прошлом году для детей до трёх лет снизилась вдвое.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге для детей с ментальными нарушениями провели экоуроки.

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