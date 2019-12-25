На пересечении КАД с трассой "Сортавала" возведут 2 новых съезда

Также планируется реконструировать уже существующую развязку.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проекту двух новых съездов на КАД и реконструкции уже действующей развязки в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Работы пройдут на пересечении кольцевой автодороги с проспектом Энгельса и трассой А-121 "Сортавала". Создание левоповоротных и реконструкция правоповортных съездов необходимо провести для улучшения дорожных условий и соединения КАД с соседней Ленинградской областью.

Дополнительно в рамках проекта проведут реконструкцию участка самой "Сортавалы" и региональной трассы 41К-75 "Юкки – Кузьмолово".

Вчера на КАД образовалась огромная пробка из-за аварии с грузовиком.

Фото: Piter.TV