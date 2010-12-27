Новые санкции не принесут долгосрочной слабости рубля

Серьезных отклонений курса рубля не ожидается, отмечает эксперт

Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на финансовом сообщил, что долгосрочных перспектив олабления российской национальной валюты не ожидается.

"Был 2015 год, когда ситуация была гораздо более волатильной, только тогда был уровень 100 рублей за доллар. Я тогда сказал, что 100 рублей за доллар не будет. Если посмотрите на наш прогноз, который мы готовили в июне, сейчас мы его обновили. У нас прогноз по обменному курсу на период 2020 года и последующих годов практически не изменился, то есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло серьезное ослабление рубля" - Максим Орешкин

Вместе с тем Орешкин отметил, что МЭР повысил ожидание оттока капитала из РФ - прогноз увеличился до $41 млрд с прежних $18 млрд. Также был понижен прогноз экономического роста в 2018 и 2019 годы.

Ко мнению Орешкина присоединился и директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. Он считает, что санкции не смогут ключевым образом изменить валютный рынок.