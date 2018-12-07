Россия вводит новые правила прохода по Северморпути из-за давления США

О планах пройти через Северморпуть Россия должна быть предупреждена за 45 дней.

Россия ввела новые правила проходи иностранных военных кораблей оп Северному морскому пути. Изменить правила прохода иностранных военных кораблей через Северный морской путь (СМП) следовало еще пять лет назад, сразу после законодательного закрепления за Северным морским путем статуса национальной транспортной магистрали. Такое мнение высказал директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор и доктор географических наук Александр Пилясов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня".

По новым правилам на иностранном судне должны быть российские боцманы, а о планах пройти через Северморпуть Россия должна быть предупреждена за 45 дней. Также, иностранцев могут обязать сообщать название корабля или судна и его основные параметры: водоизмещение, осадку и характеристики двигателя, фамилия и воинское звание капитана.

У нас было в законе прописано, что Северный морской путь – это национальная транспортная магистраль. Документ был принят более пяти лет назад. В этой связи возникает вопрос, а почему же так долго пришлось ждать так называемые подзаконные акты правительства, которые детализируют, расшифровывают и создают механизмы в реализации положения закона. Такие поправки необходимы, если мы хотим отстаивать свой национальный суверенитет по трассе Севморпути. Александр Пилясов

С другой стороны, Россия могла ввести такие нормы в ответ на усиливающееся давление США в Арктике. Американский генерал Кертис Скапаротти ранее заявил, что США есть "ресурсная и коммерческая заинтересованность в регионе"

Пока США имеют небольшую форточку в Арктике по объективным географическим причинам, а претендовать на что-то большое им не дают ни Канада, ни Россия. Александр Пилясов

Также в США боятся, что Китай получит какие-то особые права в Арктике. Поэтому Вашингтон всячески пытается помешать дружбе России и Китая.

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