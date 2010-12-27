США давят на Россию из-за Арктики

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с правительством по развитию Арктики. Этот вопрос стал особенно актуальным из-за действий США по давлению на российские позиции в данном регионе.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" подтвердил, что Арктика становится регионом, где России придется бороться с давлением со стороны США.
Арктика крайне важна с точки зрения геополитической безопасности нашей страны и, конечно же, американцев интересует арктический нефтеносный шельф. Все, что может приносить сверхдоходы, все, где лежат полезные ископаемые, попадает в сферу интересов США.
Александр Шерин
По мнению эксперта, Россия должна не давать какие-то заявления, а переходить к конкретным мерам, пока у США есть только минимальный инструментарий для реального, а не политического давления на данный регион.
А профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Штоль отмечает, что Арктика – это одно из главных направлений по применению военно-стратегических усилий.
Арктический регион уже достаточно длительное время – по крайней мере, на протяжении больше, чем десятилетия, является местом противостояния, если не прямой конфронтацией между Россией и целым рядом государств НАТО.
Владимир Штоль
Также, кроме США, в Арктике заинтересованы такие страны, как Норвегия, Китай, Япония и другие. Эти страны заинтересованы в освоении Северного морского пути.
Что касается военно-стратегического присутствия в регионе, то в данном случае, вполне вероятно, это действительно проблема номер один. И, прежде всего, данный вопрос упирается в тот факт, что здесь нет международно-правового режима
Владимир Штоль
Фото: pixabay
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